ЕС утвердил новый механизм санкций против России

В ЕС начнет действовать новый механизм санкций против РФ за «гибридные действия»

В Евросоюзе утвердили новый механизм антироссийских санкций. Его ввели за якобы «гибридные действия» против европейских государств, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом», — указали в заявлении.

В Евросоюзе полагают, что новые рамки дадут объединению возможность преследовать лица и организации, которые участвуют в действиях и политике России, подрывающих «основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».

В документе подчеркнули, что пока речь идет только о контуре санкций, которым будут определять критерии для внесения в «черные списки» физических лиц и организаций. Позже у государств-членов и Еврокомиссии появится возможность предлагать свой перечень фигурантов для рестрикций.

В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением Запада, хотя оно лишь усиливается.