Страны Евросоюза поддерживает удары ВСУ по газопроводу «Дружба». Об этом заявил германский политический аналитик Александр Рар, сообщила газета «Взгляд» .

«Украина объясняет атаки на нефтепровод „Дружба“ попыткой отрезать российские войска на фронте от всякого рода ресурсного снабжения», — обратил внимание эксперт.

Политолог уточнил, что действия украинской стороны не одобряют только те государства, которые зависят от поставок российского топлива.

Ранее Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по «Дружбе». Обращение об этом в Брюссель направили главы МИД двух стран.