ЕС уличили в поддержке ударов ВСУ по газопроводу «Дружба»
Страны Евросоюза поддерживает удары ВСУ по газопроводу «Дружба». Об этом заявил германский политический аналитик Александр Рар, сообщила газета «Взгляд».
«Украина объясняет атаки на нефтепровод „Дружба“ попыткой отрезать российские войска на фронте от всякого рода ресурсного снабжения», — обратил внимание эксперт.
Политолог уточнил, что действия украинской стороны не одобряют только те государства, которые зависят от поставок российского топлива.
Ранее Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по «Дружбе». Обращение об этом в Брюссель направили главы МИД двух стран.
