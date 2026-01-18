Трамп планирует закупить новые ледоколы для патрулей у берегов Канады

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к закупке дополнительных ледоколов для патрулирования вод у берегов Канады. Об этом сообщил телеканал NBC .

По словам журналистов, в Белом доме обсудили уязвимость Канады и усиление безопасности в Арктике. Администрация США планирует заложить расходы на новые суда в оборонный бюджет страны на 2027 год.

NBC отметил, что Трамп интересовался приобретением большого числа ледоколов для морских патрулей у побережья соседней страны. Сейчас у Береговой охраны США есть только два подобных судна — Healy и Polar Star.

Ранее Трамп заявлял, что США заказали у Финляндии 11 кораблей: четыре ледокола планируют построить на финских верфях, остальные — на американских.