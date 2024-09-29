ЕС стал тоталитарным. Во Франции испугались задержания пары в ФРГ

Задержание супружеской пары в Германии из-за возможного предоставления доступа к российским телеканалам является еврофашизмом. Такую точку зрения в социальной сети X выразил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС стал тоталитарным! В Германии арестовали и бросили в тюрьму пару за то, что они в Сети транслировали запрещенный российский канал RT! Это еврофашизм! Тоталитаризм! Цензура!» — написал он.

Политик уточнил, что супруги рискуют получить большие штрафы и тюремный срок.

Немецкая таможня в пятницу заявила о задержании 42-летней женщины с украинским гражданством и 37-летнего немца за то, что якобы они предлагали через услугу IP TV открыть доступ к нескольким подпавшим под санкции российским телеканалам.

Ранее стало известно, что компания Meta* из-за санкций США приняла решение заблокировать в своих приложениях медиагруппу «Россия сегодня» и RT.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.