ЕС создаст на Украине офис по координации военной помощи

Еврокомиссия решила открыть офис оборонных инноваций в Киеве для интеграции военно-промышленного комплекса (ВПК) в Евросоюз. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его процитировало РИА «Новости».

«ЕС откроет офис для координации в Киеве. <...> Это будут, вероятнее всего, пять-шесть военных. Они будут отвечать за координацию подготовки украинских солдат», — сказал Боррель.

Также дипломат анонсировал визит на Украину в сентябре или октябре. По его словам, поездка придаст еще один импульс взаимодействию сторон.

На предстоящем саммите НАТО объявит об увеличении количества подразделений, готовых к развертыванию в сжатые сроки. Также ответственность за координацию военной помощи Украине переложат с США на сам альянс. Его членов также наделят новыми обязательствами по интеграции оборонного производства.