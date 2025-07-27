ЕС инвестирует в США еще 600 миллиардов долларов

Трамп: ЕС закупит вооружения на сотни миллиардов и инвестирует 600 млрд в США

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Евросоюзом после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Об этом сообщил Bloomberg .

Согласно договоренностям, ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и вложит еще 600 миллиардов долларов в американскую экономику. Брюссель также согласился приобрести «огромное количество» военной техники.

Сделка позволит Евросоюзу избежать 30‑процентных пошлин, которые Трамп планировал ввести с 1 августа. Вместо этого США установят тарифы в 15% на большую часть европейского импорта, включая автомобили. Ранее пошлина на машины и автозапчасти из ЕС составляла 25%.

Американский президент назвал соглашение «крупнейшей сделкой из всех». Министр торговли США Говард Лютник сказал, что вопрос о пошлинах на импорт полупроводников и лекарств из ЕС решат в течение пары недель.

Переговоры о сделке шли с весны, когда Трамп заявил о введении «зеркальных» пошлин для почти 200 стран. Для ЕС ставка должна была составить 20%. До этого США повысили тарифы на импорт стали и алюминия из Европы.