ЕС собрался «защитить» пограничные с Россией страны

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают меры по защите пограничных с РФ стран

Руководство европейских стран обсуждает возможные меры для защиты граничащих с Россией и Белоруссией государств, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о Финляндии, Польше и странах Прибалтики, сообщило РИА «Новости» .

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — отметила глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в полном захвате власти в Евросоюзе. Журналисты Politico обратили внимание на то, что председатель Еврокомиссии избавилась от внутренних оппозиционных сил, на что потратила несколько месяцев.