ЕС решил снять экономические санкции с Сирии

Евросоюз принял решение полностью снять экономические санкции с Сирии. Об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила в соцсети X.
«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию», — написала она.
Страны Евросоюза много лет бойкотировали правительство экс-президента республики Башара Асада. Недавно ЕС возобновил диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля сообщалось об отмене рестрикций в транспортном, энергетическом и банковском секторах.
Президент США Дональд Трамп также высказался о возможности нормализации отношений с нынешним правительством Сирии. В январе американский Минфин смягчил санкции против страны.
Трамп поставил Зеленского на место после призыва к новым санкциям
ЕС объявил охоту на теневой флот России. Как Запад сам себе создал проблемы
Серия взрывов раздалась в небе над Рязанью
Удар «Искандера» по лагерю спецназа привел к скандалу на Украине
Поцелуй Анны Пересильд и Вани Дмитриенко попал на видео
Жители Тульской области сообщили о взрывах в небе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте