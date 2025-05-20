ЕС решил снять экономические санкции с Сирии

Евросоюз принял решение полностью снять экономические санкции с Сирии. Об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила в соцсети X.

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию», — написала она.

Страны Евросоюза много лет бойкотировали правительство экс-президента республики Башара Асада. Недавно ЕС возобновил диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля сообщалось об отмене рестрикций в транспортном, энергетическом и банковском секторах.

Президент США Дональд Трамп также высказался о возможности нормализации отношений с нынешним правительством Сирии. В январе американский Минфин смягчил санкции против страны.