ЕС продлил действие спецмеханизма для принятия украинских беженцев

Совет ЕС продлил действие механизма для принятия беженцев с Украины до 2026 года

Совет Евросоюза продлил действие специального механизма по принятию украинских беженцев, действовавший с 4 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Спецмеханизм будет действовать до 4 марта 2026 года. Он подразумевает, что получающие временную защиту беженцы имеют право на медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию детей и рынку труда на всей территории ЕС.

По данным на конец апреля 2024 года, временную защиту в Евросоюзе получили уже 4,2 миллиона эвакуировавшихся с Украины.

Ранее в Германии предложили ужесточить условия приема украинских беженцев. По мнению депутата бундестага от Христианско-социального союза Александера Добриндта, неработающих украинцев следует высылать из страны.