ЕС призовут заморозить торговое соглашение с Израилем

Швеция призовет ЕС к заморозке торгового соглашения с Израилем

Власти Швеции из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа призовут Евросоюз заморозить соглашение об ассоциации с Израилем. Об этом в социальной сети X сообщила глава МИД королевства Мария Мальмер Стенергард.

По ее словам, Швеция ждет, что ЕС усилит давление на Израиль и заморозит торговую часть сделки об ассоциации.

«Правительство изложит позицию перед Еврокомиссией, а также призовет страны к действиям», — заявила глава МИД.

Стенергард напомнила, что 10 июля ЕС и Израиль достигли соглашения по пропуску гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Прошло 20 дней, мы не видим признаков того, что Израиль выполнил действия для соблюдения соглашения с ЕС», — подчеркнула она.



Министр добавила при этом, что власти Швеции выступают за введение новых санкций против ХАМАС.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее не смогла внятно ответить, какие именно ограничения против Израиля готов принять ЕС, если в секторе Газа ситуация не изменится.