ЕС приступил к разработке «плана Б» для помощи Украине без российских активов
Страны Евросоюза в срочном порядке разрабатывают запасной план финансирования Украины на случай, если не удастся добиться конфискации российских активов. Об этом сообщили источники Politico.
По данным издания, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер все еще выступает против конфискации 140 миллиардов евро, находящихся в местном депозитарии. Политик считает, что Россия зеркально ответит на такие действия и заберет активы европейских компаний на своей территории.
В ЕС размышляют над «планом Б»: как помогать Украине, если идею о финансировании за счет российских активов не согласуют до европейского саммита 18 декабря.
Один из вариантов — промежуточный кредит, который позволит Украине продержаться в начале следующего года. Ранее западные СМИ сообщили, что ЕС может потребовать от Украины его возврата.