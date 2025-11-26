ЕС приступил к разработке «плана Б» для помощи Украине без российских активов

Страны Евросоюза в срочном порядке разрабатывают запасной план финансирования Украины на случай, если не удастся добиться конфискации российских активов. Об этом сообщили источники Politico .

По данным издания, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер все еще выступает против конфискации 140 миллиардов евро, находящихся в местном депозитарии. Политик считает, что Россия зеркально ответит на такие действия и заберет активы европейских компаний на своей территории.

В ЕС размышляют над «планом Б»: как помогать Украине, если идею о финансировании за счет российских активов не согласуют до европейского саммита 18 декабря.

Один из вариантов — промежуточный кредит, который позволит Украине продержаться в начале следующего года. Ранее западные СМИ сообщили, что ЕС может потребовать от Украины его возврата.