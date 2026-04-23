Совет ЕС принял 20-й пакет санкций против России и утвердил финансирование Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом в социальной сети X сообщил глава органа Антониу Кошта.

«Сегодня мы утвердили 20-й пакет санкций против России и разблокировали 90 миллиардов евро для Украины, обеспечив ее бюджетные и военные нужды на 2026–2027 годы», — написал он.

Изначально ЕК планировала принять пакет рестрикций еще 23 февраля 2026 года, но Венгрия блокировала решение до возобновления полноценной работы нефтепровода «Дружба».

Нефтегазовая компания MOL на официальном сайте сообщила, что в Венгрию и Словакию поступила первая за почти три месяца партия сырья по нефтепроводу «Дружба». Поставку приняли на насосных станциях Феньеслитке и Будковце.