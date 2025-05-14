ЕС повысит пошлины на украинские продукты

FT: Евросоюз с 6 июня увеличит пошлины на сельхозпродукцию с Украины

С 6 июня Евросоюз может существенно поднять пошлины на импорт некоторых украинских товаров, включая сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщило издание Financial Times .

По данным источника, в случае вступления решения в силу под ударом окажутся поставки птицы, меда, сахара и кукурузы. ЕС намерен заменить действующие льготы «переходными мерами» на срок обновления торгового соглашения.

«Беспошлинную годовую квоту могут разделить на 12 ежемесячных квот для сокращения импорта украинских товаров на время переговоров», — отметили журналисты.

Готовящиеся шаги во многом связывают с протестами европейских фермеров и позицией Польши, которая возглавляет ЕС в первой половине 2025 года. Несмотря на это, в прошлом году Европа продлила беспошлинную торговлю агропродукцией с Украиной еще на год.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину причиной паралича сельского хозяйства ЕС.