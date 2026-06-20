ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ

Bloomberg: ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из поставок в блок

Европейский союз потребовал от Турции, чтобы газ, поставляемый из страны в государства блока, не имел российского происхождения. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, сообщило агентство Bloomberg .

По ее словам, Анкара понимает и принимает это требование. Однако турецкие официальные лица дали понять, что заменить российские поставки в одночасье невозможно — ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов.

В настоящее время Турция, которая является вторым по величине покупателем газа у «Газпрома», ведет переговоры с российской компанией по новым договорам, поскольку сроки действия текущих соглашений истекают. Детали переговоров и возможные сроки замены поставок не уточняются.

В среду, 17 июня, в силу вступил первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в Евросоюз.