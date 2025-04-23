ЕС оштрафовал компанию Apple на 500 миллионов евро

Еврокомиссия наложила штраф в размере 500 миллионов евро на Apple и в 300 миллионов — на компанию Meta*. Информацию об этом разместили на официальном сайте регулятора.

«Европейская комиссия установила, что Apple нарушила свои обязательства по борьбе с манипулированием в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA), а Meta* — обязательство по DMA предоставлять потребителям возможность выбора сервиса, который использует меньше их персональных данных», — сообщили представители ЕК.

Это первый случай назначения штрафов в рамках несоблюдения DMA. В Еврокомиссии отметили, что решение приняли после долгих переговоров с руководством компаний.

Apple обязали снять технические и коммерческие ограничения на управление, а Meta* должна получать согласие пользователей на объединение их персональных данных между сервисами.

Ранее Apple Distribution International Ltd подпала под административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* в России. Компании грозит штраф до четырех миллионов рублей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

**ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.