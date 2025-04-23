Apple грозит штраф в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в России

Apple Distribution International Ltd попала под административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в России. Об этом со ссылкой на данные Таганского суда Москвы сообщил ТАСС .

По словам собеседника агентства, в суд уже поступил протокол об административном правонарушении по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета».

Юрлицам по этой статье грозит штраф до четырех миллионов рублей или приостановка работы на срок до 90 суток. Дату заседания по делу Apple пока не назначили.

Американскую компанию уже привлекали к административной ответственности в России. Осенью 2024 года корпорацию оштрафовали на 3,6 миллиона рублей. Постановление об этом вынес суд за неудаление запрещенной информации.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.