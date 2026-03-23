Евросоюз находится в конце очереди за российскими энергоносителями. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«ЕС в конце очереди», — написал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию аккаунта BRICS News на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Москву.

Переговоры с вьетнамским премьером проведет премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидается, что особое внимание на них уделят реализации совместных проектов в энергетике.

Ранее глава РФПИ заявил, что Европа не справится с энергокризисом без России. По его словам, разрушительное энергетическое цунами вскоре уничтожит ЕС.