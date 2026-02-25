Weltwoche: евродепутат Шуленбург заявил, что ЕС говорит с РФ на языке ненависти

Страны Евросоюза с начала конфликта на Украине так и не наладили прямой диалог с Россией, а риторику свели к языку ненависти. Об этом заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от немецкой партии ССВ Михаэль фон дер Шуленбург. Его слова привел швейцарский журнал Weltwoche .

«Мы, европейцы, за все это время так и не смогли даже просто поговорить с русскими, не говоря уже о переговорах. Сейчас вообще нет никакой связи с Россией», — сказал Шуленбург.

На экстренной сессии Европарламента в Брюсселе приняли резолюцию, в которой собрали все известные позиции европейских стран против России. Этот документ депутат охарактеризовал как восемь страниц, переполненных ненавистью.

Он подчеркнул, что видел много конфликтов и всегда считал ненависть плохим советчиком в таких условиях. Во время войны нужно сохранять холодную голову, а риторику, подобную ЕС, он назвал абсолютно неприемлемой.

Шуленбург добавил, что для дипломатического решения Европе нужно учитывать позицию другой стороны и попытаться ее понять. Без этого дипломатической развязки ждать не придется.

Ранее глава российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова заявила, что Европа проявила агрессию против России ради бесконтрольного доступа к природным богатствам страны.