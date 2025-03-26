Руководство Европейского союза применяет пропагандистские приемы Третьего рейха и составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привела пресс-служба СВР.

«Руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской угрозой», — отметил он.

Нарышкин добавил, что Еврокомиссия, подобно геббельсовскому Министерству народного просвещения, составила план кампании по внедрению в общественное сознание русофобских нарративов.

По его словам, власти Евросоюза намерены убедить население в исходящей от России опасности, которую якобы можно предупредить только разрушением российской государственности.

«Промывать мозги намечено посредством стимулирования низменных человеческих инстинктов, вызывая одновременно оторопь перед „агрессивными устремлениями врага“ в лице Москвы», — заключил Нарышкин.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Запад в русофрении.