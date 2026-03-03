ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций

Постоянные представители стран-членов Евросоюза поднимут на заседании в среду вопрос продления персональных санкций против России. Об этом сообщил осведомленный источник РИА «Новости» .

Участники решат, стоит ли еще на полгода продлевать ограничения в отношении более 2,5 тысячи человек и организаций, попавших в санкционный список с 2014 года.

«Этот вопрос действительно находится в повестке, он еще будет обсуждаться для достижения общего решения», — отметил собеседник издания.

Если санкции не продлят, они истекут 15 марта.

Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что хотел бы снять антироссийские экономические ограничения после завершения конфликта на Украине.

Во время пресс-конференции на Южной лужайке Белого дома он рассказал, что Соединенные Штаты в будущем могут постепенно отменить санкции. Глава государства также выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.