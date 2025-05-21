ЕС объявил охоту на теневой флот России. Как Запад сам себе создал проблемы
Политолог Дудчак: санкции против теневого флота России навредят самим европейцам
Евросоюз решил парализовать торговлю российской нефтью, поэтому очередной пакет санкций весь построили вокруг так называемого теневого флота танкеров. Под удар попали почти 200 судов. Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказал, почему теневой флот продолжает работать, а страны Запада лишь создали проблемы сами себе.
«Теневым флотом обычно называют старые танкеры, у которых сложно определить бенефициаров, владельцев, источник происхождения нефти, которые скрывают свои координаты», — пояснил он.
Европейцы имеют в виду танкеры, которые помогают России обходить санкции, направленные на уменьшение ее доходов от продажи ресурсов.
«Сейчас в список попали почти 200 судов. Расширили санкционный список, включили новые в него танкеры, но это в общем-то борьба с тенью, потому что теневым [флотом] он является для тех, кто признает санкции», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Он добавил, что многие западные порты отказываются принимать эти суда, но в итоге страны Запада вредят сами себе, так как теневой флот продолжает работать. За последние три года уже научились обходить санкции — появляются новые танкеры, начинают перегружать нефть с одного судна на другое в море, подменяют координаты.
У России хватает партнеров, закупающих ее нефть и продающих потом нефтепродукты в Европу и Великобританию.
«Просто получается дополнительная наценка на ресурсы. В конечном итоге это приводит к удорожанию продукции, выпускаемой в этих странах», — резюмировал Дудчак.
Ранее глава МИД Финляндии Элине Валтонен заявила, что ЕС начнет работу над 18-м пакетом санкций против России.