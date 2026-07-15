Постпредство РФ при ЕС осудило заявление главы евродипломатии Каи Каллас от имени блока, в котором Брюссель обвинил Россию в «злонамеренной киберактивности». Комментарий опубликовали в телеграм-канале российской миссии.

Дипломаты напомнили, что Россия всегда выступала за мирное использование киберпространства. Кроме того, именно она инициировала и участвовала в разработке конвенции ООН против киберпреступности, принятой в 2024 году. Дипломаты довели эту позицию до дипслужбы ЕС.

«Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности», — подчеркнули в российской миссии.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритании и ЕС нужна конфронтация с Россией, чтобы свалить на нее свои провалы во внутренней политике.