Дмитриев объяснил, зачем ЕС нужна конфронтация с Россией
Дмитриев: ЕС хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию
Конфронтация с Россией дает Евросоюзу и Великобритании возможность переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы. Об этом в социальной сети X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, европейские бюрократы не признают ошибок и пытаются свалить вину за собственные провалы.
«Именно поэтому конфронтация с Россией важна для них — позволяет уйти от ответственности за исторические цивилизационные провалы», — написал специальный представитель президента в ответ на публикацию политолога из Норвегии Гленна Дизена.
По мнению Дизена, антироссийская пропаганда стала для политиков в ЕС и Британии удобным способом уйти от ответственности за накопившиеся проблемы.
Экономический журналист Томас Меллер-Нильсен заявлял, что очередной санкционный пакет против России окажется бесполезным, как и все остальные.