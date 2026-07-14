Дмитриев: ЕС хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Конфронтация с Россией дает Евросоюзу и Великобритании возможность переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы. Об этом в социальной сети X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, европейские бюрократы не признают ошибок и пытаются свалить вину за собственные провалы.

«Именно поэтому конфронтация с Россией важна для них — позволяет уйти от ответственности за исторические цивилизационные провалы», — написал специальный представитель президента в ответ на публикацию политолога из Норвегии Гленна Дизена.

По мнению Дизена, антироссийская пропаганда стала для политиков в ЕС и Британии удобным способом уйти от ответственности за накопившиеся проблемы.

Экономический журналист Томас Меллер-Нильсен заявлял, что очередной санкционный пакет против России окажется бесполезным, как и все остальные.