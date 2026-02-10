ЕС не отреагировал на предложения России по безопасности

Евросоюз еще не отреагировал на предложение России подписать официальный документ с гарантией не нападать на Европу. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

По его словам, в позиции Евросоюза реакция на предложение российской стороны отсутствует как таковая.

При этом они добиваются «места у стола переговоров». Но эта позиция исключает не то что конструктивное, а какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах», — сказал дипломат.

В декабре 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия выразила готовность подтвердить в письменном виде, что не имеет агрессивных планов в отношении НАТО и государств Евросоюза. По ее словам, такой документ должен представлять собой полноценный международно-правовой акт и подчеркнула, что РФ открыта для контактов на равноправной основе.