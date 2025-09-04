Принудительная мобилизация на Украине является «общепризнанным фактом и величайшим позором XXI века» осуществляемым в сердце Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в стране «ведется открытая охота на людей», во время которой призывников зачастую избивают, а в отдельных случаях избиения заканчиваются летальным исходом.

Сийярто подчеркнул, что Украина может позволять себе подобные практики из-за «провоенных европейских политиков», которые закрывают глаза на происходящее. Он добавил, что ответственность за ситуацию лежит не только на конкретных исполнителях, но и на политиках ЕС, позволяющих продолжать такие действия.

Ранее перешедший на сторону России экс-наемник ВСУ из Польши Кшиштоф Флачек сравнил украинские ТЦК с рекрутерами гитлеровской Германии.