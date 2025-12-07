ЕС нашел способ заблокировать российские активы навсегда

Европейские чиновники нашли в законодательной базе пункт, согласно которому замороженные российские активы могут быть заблокированы навсегда. Выяснилось, что данное решение возможно принять без единогласия стран-членов Евросоюза, сообщила газета Financial Times.

Авторы статьи пояснили, что до недавнего времени любая одна страна могла обеспечить России доступ к ее резервам, ведь санкции необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

«Новый законодательный пакет позволит ЕС оставить замороженные российские активы заблокированными навсегда», — указали в публикации.

Оказывается, в договорах Евросоюза есть статья, которая гласит, что при серьезных экономических потрясений у него есть право принимать меры без достижения единогласия. Однако такое законодательное решение может повлечь судебные разбирательства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать ответные меры на конфискацию замороженных активов в Евросоюзе. Он предупредил, что такое решение грозит устойчивости глобальной финансовой системы.