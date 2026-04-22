ЕС нашел способ обойти вето Венгрии по кредиту Украине
Politico: ЕС потребовал от Венгрии письменное возражение по кредиту Украине
Послы стран Евросоюза придумали способ обойти вето Венгрии по выделению первого транша в 90 миллиардов евро кредита Украине. Они потребовали от Будапешта прислать письменные возражения в установленный срок. Если они не появятся, то выделение денег посчитают одобренным. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.
По словам собеседников журналистов, такой прием должен заставить постоянно молчащую Венгрию прямо заявить о своей позиции, а не уходить в глухую оборону.
Кроме того, таким способом Евросоюз прощупывает настроения нового венгерского правительства, которое пришло на смену бывшему премьер-министру Виктору Орбану, заморозившему выдачу Украине кредита из-за приостановки работы трубопровода «Дружба».
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отмечал, что пока сообщество не понимает, где достать 22,5 миллиарда евро на покрытие нужд Украины в 2027 году. Он уточнял, что средства на 2026 год из кредита в 90 миллиардов евро уже предусмотрели в бюджете.