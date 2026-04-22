ЕС нашел способ обойти вето Венгрии по кредиту Украине

Послы стран Евросоюза придумали способ обойти вето Венгрии по выделению первого транша в 90 миллиардов евро кредита Украине. Они потребовали от Будапешта прислать письменные возражения в установленный срок. Если они не появятся, то выделение денег посчитают одобренным. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico .

По словам собеседников журналистов, такой прием должен заставить постоянно молчащую Венгрию прямо заявить о своей позиции, а не уходить в глухую оборону.

Кроме того, таким способом Евросоюз прощупывает настроения нового венгерского правительства, которое пришло на смену бывшему премьер-министру Виктору Орбану, заморозившему выдачу Украине кредита из-за приостановки работы трубопровода «Дружба».

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отмечал, что пока сообщество не понимает, где достать 22,5 миллиарда евро на покрытие нужд Украины в 2027 году. Он уточнял, что средства на 2026 год из кредита в 90 миллиардов евро уже предусмотрели в бюджете.