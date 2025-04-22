ЕС начал поиски альтернативы Starlink для Украины среди своих систем связи

Возможное отключение Украины от американской спутниковой системы связи Starlink напугало руководство Европейского союза, который начал искать поиски альтернатив среди своих компаний. Но пока ни одна из них не способна в полной мере заменить услуги американской корпорации, сообщил телеканал Euronews .

Старший директор компании Rasmussen Global Артур Де Лидекерке заявил, что отключение Украины от Starlink приведет к стратегической уязвимости ВСУ, которые сейчас используют связь в боевых действиях.

В качестве главной замены власти Евросоюза рассматривают спутниковую систему Govsatcom, которая сейчас обеспечивает связь между всеми государственными структурами европейских стран.

По мнению Де Лидекерке, полной альтернативой Starlink эта система не станет, так как ее никогда не использовали в условиях боевых действий.

Еще одним вариантом стала система связи франко-британской компании Eutelsat. Она не уступает американской корпорации по количеству спутников на орбите, а также имеет космические аппараты на большем удалении от Земли.

Но в этом случае все упирается в количество терминалов: 40 тысяч Starlink, которые уже находятся на территории Украины, против 2000 терминалов Eutelsat. При этом стоимость европейских аппаратов почти в два раза дороже американских.

Последним вариантом стал европейский проект Iris 2, но он пока находится на стадии внедрения и заработает в полную силу только в 2030 году. Но его главное отличие от Starlik шифровка сигнала постквантовой криптографией, что сделает взлом и перехват невозможным.

Владелец компании Starlink американский предприниматель Илон Маск допускал отключение Украины от системы спутниковой связи в начале марта. На своей странице в социальной сети X он опубликовал пост, в котором назвал Starlink костяком украинской армии и предупредил, что отключение обрушит всю линию фронта.