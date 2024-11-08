ЕС на два года продлил тренировочную миссию для ВСУ

Совет ЕС сохранил до 2026 года тренировочную миссию для ВСУ

Организованная в странах Евросоюза тренировочная миссия для украинских военных (EUMAM) продолжит свою работу до 15 ноября 2026 года. Для ее финансирования дополнительно выделили 409 миллионов евро, указали в решении Совета Евросоюза, опубликованном на официальном сайте организации.

В тексте заявления миссию назвали ключевым инструментом военной поддержки ВСУ со стороны ЕС. За все время работы обучение прошли 63 тысячи украинских военных. До конца года их количество увеличится до 75 тысяч.

Миссию EUMAM создали в октябре 2022-го. Срок выданного организации мандата истекал 15 ноября, но теперь его продлили. Кроме обучения украинских военных, через организацию проводят вооружение ВСУ. Тренировки проходят на военных базах всех 24 стран Евросоюза.

В минувший четверг, 7 ноября, Генштаб ВСУ сообщил, что в 2024 году обучение в странах Запада прошли около 20 тысяч военных. По данным организации, на территории стран-партнеров создали порядка 170 тренировочных штабов.