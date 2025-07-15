Сегодня 14:27 «ЕС — как лебедь рак и щука». Военный конфликт захлестнет Европу раньше 2030 года? Политолог Михайлов: военный конфликт в Европе может начаться раньше 2030 года 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Европу предупредили о риске масштабного вооруженного конфликта к 2030 году, участниками которого так или иначе станут Франция и ее союзники. Специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в беседе с 360.ru объяснил, возможно ли это.

«Конфликт внутри Европы может произойти, потому что в самом Европейском союзе уже есть страны, которые сопротивляются давлению Брюсселя и пытаются действовать в собственных национальных интересах. Это прежде всего, конечно, Венгрия и Словакия», — отметил он. В Италии, по словам Михайлова, звучат заявления о том, что НАТО изжил себя, в Сербии накапливаются нерешенные проблемы, а влияние Германии и Франции снижается. Последняя, обратил внимание собеседник 360.ru, даже решила сделать Новую Каледонию государством — лишь бы не потерять территории как свой актив.

«На фоне этих разногласий вполне может вспыхнуть конфликт. Тем более что Польша милитаризируется и негласно имеет претензии как к Украине, так и к Германии. Репатриации она пока не требует. Вполне вероятно, если Германия ослабнет еще больше, поляки могут претендовать на немецкие территории и якобы польские украинские», — пояснил Михайлов. По его словам, ситуация складывается таким образом, что конфликт может начаться гораздо раньше. «ЕС сейчас — как лебедь, рак и щука. Я считаю, что скоро мы увидим последствия [привычки] полностью полагаться на США со стороны руководителей Европейского союза и НАТО», — заключил военный эксперт.