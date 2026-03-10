ЕС исключил порт Кулеви в Грузии из 20-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз убрал грузинский порт Кулеви из будущего 20-го пакета антироссийских санкций, потому что он не нарушал режим ограничений. Это следует из письма европейского спецпредставителя по санкциям Дэвида О’Салливана, адресованного главе МИД Грузии Маке Бочоришвили, сообщил ТАСС .

«Изначально планировалось включить кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода „теневого флота“ в порт», — заявили в документе.

Однако решение пересмотрели, когда грузинское правительство и оператор порта пообещали выполнить ряд обязательств. В них входит недопуск захода в порт и обслуживание судов, которые находятся под санкциями. Также на себя обязательства взяла азербайджанская SOCAR. Она будет соблюдать установленный ЕС потолок цен на нефть из России.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Белый дом не поменял свою санкционную позицию в отношении российской стороны. Временное послабление для Индии по закупкам нефти никак не влияет на ситуацию.