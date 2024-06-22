ЕС и США пытались отдалить Вучича от Путина. Как это делали?

FT: США и ЕС много лет пытались отдалить Вучича от Путина

Financial Times раскрыла многолетние попытки Европы и США отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента России Владимира Путина. Об этом изданию рассказал неназванный западный дипломат.

Источник газеты подчеркнул, что ключевую роль по решению этой «задачи» получил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Он приехал в страну спустя месяц после начала спецоперации России. Власти Сербии тогда отказались поддерживать антироссийские санкции и не прекратили авиасообщение со страной.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы», — подчеркнул собеседник FT.

И, по его оценке, послу это удалось. В качестве аргумента источник указал, что сербский лидер в течение «многих лет» не звонил президенту РФ.

«И конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», — добавил источник газеты.

Речь идет об экспортированных Западу сербских боеприпасах на 800 миллионов евро, которые в итоге попали на Украину, уточнило издание. Вучич в интервью FT согласился с приведенной оценкой объема экспорта, заметив, что это сумма за два или три года.