ЕС и США оказались в глобальной изоляции из-за позиции по Украине

Орбан: Глобальный Юг отвернулся от США и ЕС из-за позиции по Украине

Вернувшийся из поездок в Москву, Киев и Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими наблюдениями с главой Евросовета Шарлем Мишелем, отметив, что США и Евросоюз лишились признания со стороны Глобального Юга из-за позиции по Украине. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте венгерского лидера.

«Я предлагаю начать обсуждение <…> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — говорится в документе.

Опубликованный Орбаном отчет состоит из 10 пунктов. В частности, венгерский премьер призвал к началу диалога, направленного на восстановление отношений с государствами Глобального Юга. Он подчеркнул, что Евросоюзу ради этого придется пересмотреть свой подход к взаимодействию с Киевом.

Кроме того, Орбан в своем докладе Мишелю написал, что Евросоюз получил уникальный шанс, чтобы выйти из-под американского влияния и проводить независимую стратегию прекращения боевых действий на Украине.