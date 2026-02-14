Соскин: в Женеве Мединский не позволит Украине затянуть переговоры о мире

Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве изменило баланс сил и сорвало планы киевского режима. Об этом заявил эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Он все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора», — пояснил политолог.

Мединский не позволит украинским делегатам затянуть переговорный процесс, так как он практичный человек. Встреча в Женеве пройдет в конструктивном русле, «без всяких испорченных телефонов».

Прошлой осенью Мединский заявлял, что суть нынешнего киевского режима заключается в искоренении всего, что связывает украинцев с Россией. Население страны подвергли пропаганде «геббельсовского накала», причем успешно.