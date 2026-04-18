Эррол Маск назвал Россию прекрасным местом для инвестиций

Россия — высокотехнологичная страна и прекрасное место для инвестиций в различные сферы. Об этом РИА «Новости» заявил международный эксперт в этой области, отец Илона Маска Эррол.

«Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций», — подчеркнул он.

Маск добавил, что страна столь высокотехнологична, что привлекательных областей, куда можно вложить ресурсы, очень много.

Отец американского миллиардера неоднократно посещал Россию, в том числе этой весной.

Несколько дней назад он назвал Россию сверхдержавой, которая дала миру множество выдающихся личностей. Во время последнего визита Маск посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, которую также посетил президент Владимир Путин.