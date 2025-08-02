Ереван спустил $7 млн на концерт Дженнифер Лопес. Власти сочли, что это оправданно

Вице-мэр Еревана Памбукчян назвал оправданными расходы в $7 млн на концерт Лопес

Армянские власти выделили семь миллионов долларов на проведение концерта певицы Дженнифер Лопес в Ереване. И такие расходы оправданны, заявил вице-мэр столицы Армен Памбукчян, его слова привело издание Arminfo .

«Если сопоставить количество гостей и средние расходы, то отчисление семи миллионов долларов правительством полностью оправданно», — сказал он.

Концерт Лопес пройдет на республиканском стадионе в воскресенье. Пользователи соцсетей обрушились на власти с критикой за слишком большие расходы на организацию выступления американской певицы в Ереване.

Памбукчян уточнил, что концерт Дженнифер Лопес могут посетить до 15 тысяч иностранцев, каждый из которых, предположительно, потратит в республике не менее 500 долларов.

Вице-мэр выразил уверенность, что мероприятие положительно повлияет на узнаваемость и повысит международный престиж страны. Кроме того, по мнению Памбукчяна, выступление поп-звезды позитивно скажется на международном престиже страны.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес отказалась выступить в России в августе.