Эрдоган заявил о неспособности Ближнего Востока нести бремя войны

Ближний Восток не сможет «нести бремя войны» между Израилем и Ираном. Об этом на брифинге в аэропорту Эсенбога заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что турецкая сторона приветствует шаги, направленные на завершение конфликта и прекращение боевых действий. Глава государства добавил, что Турция с начала противостояния Израиля и Ирана вела переговоры со многими лидерами и предлагала различные дипломатические инициативы.

«Мы встречались с министрами иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества в Стамбуле», — добавил Эрдоган.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке будут ощущаться не только в регионе, но и на глобальном уровне, подчеркнул турецкий лидер.

Ранее противостояние Израиля и Ирана прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он выругался в беседе с журналистами перед вылетом в Гаагу и выразил мнение, что стороны конфликта не знают, что делают.