НАТО не спасет: названа следующая цель Израиля после Ирана

Ближний Восток снова входит в фазу опасной турбулентности. В Израиле все громче говорят о том, что после Ирана на стратегической карте может появиться новая цель — Турция. Неужели она становится следующим рубежом большого противостояния?

Следующая цель Израиля Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт выступил на конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме с довольно жестким заявлением. По его словам, Турция сегодня — это «новый Иран». Мол, президент Реджеп Тайип Эрдоган действует тонко и расчетливо, а его стратегическая цель — постепенно окружить Израиль. «Мы не можем снова делать вид, что этого не происходит», — подчеркнул Беннетт. Он считает, что Анкара вместе с Катаром усиливает влияние в Сирии и секторе Газа, при этом наращивая рычаги давления по всему региону. По его мнению, Израилю пора прямо признать масштаб турецких амбиций и реагировать не на слова, а на реальные шаги. Отдельно Беннетт обвинил Турцию в попытке выстроить вокруг Израиля сеть альянсов. Речь, в частности, идет о работе с Саудовской Аравией и формировании более широкой суннитской коалиции, в которую мог бы войти и Пакистан — страна с ядерным потенциалом. В такой конфигурации, полагает экс-премьер, баланс сил в регионе может серьезно измениться. На этом фоне все чаще звучит мысль, что после противостояния с Ираном в центре внимания Израиля может оказаться и Турция — притом что она остается членом НАТО. Логика укладывается в так называемую доктрину Бегина: Израиль не должен допустить появления у потенциального противника возможностей, которые в будущем могут быть использованы для его уничтожения. Речь идет не только о вооружениях, но и о союзах — даже если их враждебность пока не заявлена напрямую. В расчет берется прежде всего потенциал и то, как он может быть реализован при неблагоприятном развитии событий.

Фото: Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. IMAGO/Saudi Press Agency apaim / www.globallookpress.com

«С позиции скрытого конфликта Израиля и Турции по-другому выглядит и смена власти в Сирии. Фактически зона турецкого влияния вышла к израильским границам. При этом Анкара в Сирии постепенно дожимает союзников Тель-Авива в лице сирийских курдов. Еще один важный момент. С учетом дальних приоритетов Израиля и постановки Турции в очередь его целей для Анкары будет выгоднее, чтобы Иран все-таки устоял против агрессии США и Израиля. Тут появляется почва для формирования весьма интересных скрытых альянсов», — написала в своем Telegram-канале политолог Елена Панина.

Проблема для Израиля Отношения Израиля и Турции в последнее время претерпели существенные изменения. До 2010 года они рассматривали друг друга как партнеров, выступая двумя проводниками влияния США в регионе. Однако с 2010 года и по настоящее время, по мере развития ближневосточного кризиса, ситуация изменилась. Сегодня эти две страны, по сути, противники, отметил в разговоре с 360.ru член правления РАПН, политолог Владимир Шаповалов.

Параллельно произошла серьезная переконфигурация отношений между мусульманскими и исламскими государствами, претендующими на региональное лидерство. Если еще недавно мы наблюдали один расклад, то в последние годы идет значительная нормализация: Турция наладила отношения с Ираном и Россией; Иран и Саудовская Аравия восстановили связи при посредничестве Китая и России; наконец, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан рассматривают возможность создания военного союза. Владимир Шаповалов

В этом смысле, подчеркнул эксперт, ситуация в регионе меняется кардинально, во многом благодаря агрессивной политике Израиля. Его фактор фактически становится тем цементом, который сближает позиции таких разных игроков, как Турция, ее традиционный оппонент Иран и Саудовская Аравия. «Если союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана (обладающего ядерным оружием) станет реальностью, положение Израиля окажется критическим», — заключил Шаповалов.

Фото: GAN-PRESS CONFERENCE Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

США пожертвуют Турцией Турция и Израиль борются за гегемонию в одном регионе. При этом вплоть до начала XXI века у них находилось больше точек соприкосновения, чем конфликтных стен. Объединяло противостояние Советскому Союзу и неприязнь к левым арабским режимам, руководимым партией БААС. Но с приходом к власти Эрдогана и доминированием умеренных исламистов все в корне поменялось. Теперь их внешнеполитические картины мира и программы для Ближнего Востока диаметрально противоположные. Такое мнение политолог Владимир Киреев высказал в беседе с 360.ru. — В чем выражается эта диаметральная противоположность? — Турция сегодня поддерживает силы, которые противостоят Израилю и хотят его уничтожения. Она сама видит в Израиле идеологического врага. Добавьте к этому жажду доминирования в одном и том же регионе — и мы получим ситуацию, где больше не работают никакие сдерживающие механизмы. Стороны готовы развязать агрессию и проводить все более жесткую политику в отношении друг друга. Израильтяне это понимают и честно называют вещи своими именами. — Есть ли у Израиля ресурс для давления на Турцию, учитывая, что она член НАТО? — Безусловно. У власти в Соединенных Штатах сейчас предельно произраильское правительство. У Израиля есть возможность использовать американскую поддержку как «дубинку» для собственных задач. Логика Тель-Авива рациональна: вслед за разрушением Ирана (или по крайней мере дезорганизацией его политического устройства и понижением дееспособности) Израиль должен заняться Турцией.

Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Здесь фактор членства Турции в НАТО для администрации Дональда Трампа не считается существенным. Штаты сейчас видят в Турции скорее проблемную страну, а не надежного партнера. Вашингтон вполне готов действовать в пользу Израиля, даже в ущерб интересам Анкары. — В этой непростой ситуации как выглядит позиция России? — Российское руководство на протяжении последних десятилетий выстраивает добрососедские, партнерские отношения с Турцией. Однако практически всем очевидно: долго это продолжаться не может. Эрдоган занимает практически агрессивную позицию по отношению к России — и в Сирии, и по теме Украины. Кроме того, претендует на контроль над Средней Азией и Южным Кавказом, даже пытается влиять на тюркские и исламские регионы внутри Российской Федерации. Такой сосед — скорее противник и большая проблема в исторической перспективе. — Значит ли это, что конфликт между Израилем и Турцией выгоден нам? — Ситуация складывается так, что понижение статуса Турции и ослабление ее амбиций в целом выгодно, особенно в долгосрочной перспективе. Как только представится удобный момент, Турция естественно займется поглощением Средней Азии, Южного Кавказа, будет доминировать на Балканах и в арабском мире. Эта политика невыгодна ни России, ни Израилю. В этом конкретном случае можно сказать, что Израиль действует и в российских интересах. Разумеется, он не ставит перед собой такую цель, но объективно его действия совпадают с нашими интересами.

Фото: Amos Ben Gershom/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

— Какой линии должна придерживаться Москва? — Не стоит однозначно поддерживать Турцию и критиковать США или Израиль в этом вопросе. В ситуации с Ираном у нас свои интересы, он наш партнер. Но в случае с Турцией, наверное, не стоит уж очень активно ее защищать.