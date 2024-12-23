Эрдоган согласится надавить на Россию в обмен на предложение США по Сирии

Рыбарь: Эрдогану разрешат зайти на север Сирии в обмен на указания от кураторов

Турция зачастую выступает как прокси-силы Запада и может по указанию кураторов действовать против России. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Он объяснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган благодаря госперевороту «получил Сирию на блюдечке», но ему придется уладить множество вопросов с США и Израилем.

«Понятно, что с такими мастодонтами туркам не получится договориться. Либо им позволят зайти на север Сирии как следует, но в обмен на это они получат указания от своих же западных кураторов: побольше надавить на нас в Закавказье, надавить по линии организации тюркских государств, надавить по линии поддержки <…> Украины», — отметил блогер.

Звинчук добавил, что происходящее в Сирии нельзя рассматривать вне контекста ситуации во всем регионе. По его словам, Турция планомерно выстраивает буферную зону между своей административной границей и между территориями, которые населяют курды. Когда Эрдогану необходимо «утихомирить свою внутреннюю аудиторию» и показать эффективность власти, он делает это «за счет внешних побед».

«Как только на территории Турции происходит какой-то кризис, коллапс или что-то еще, начинают задавать неудобные вопросы, турки летят бомбить курдов, всех побеждают или проводят какую-то операцию», — с иронией заметил он.