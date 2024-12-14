Эрдоган не заявлял о присоединении городов Сирии к Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган имел в виду братские отношения, когда говорил о присоединении к стране сирийских городов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дипломатический источник издания в Анкаре рассказал, что турецкого лидера неправильно поняли. На съезде правящей партии Эрдоган говорил о братских отношениях с местным населением сирийских регионов.

Собеседник агентства добавил, что полный текст речи президента опубликовали на сайте администрации, и из контекста видно, что глава государства призывал страну не разрывать отношения с сирийским народом

«Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионов людьми, это братский для Турции народ», — подчеркнул источник издания.

Ранее в Сети появилась видеозапись с выступлением Эрдогана. Во время речи он отметил, что Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск якобы станут турецкими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа.