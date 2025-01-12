Эрдоган впервые раскрыл, пойдет ли он на новый президентский срок
Эрдоган допустил свое выдвижение на новый срок
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил, что выдвинет на еще один президентский срок свою кандидатуру. Об этом сообщил телеканал NTV Haber.
Эрдоган принял участие на съезде нескольких отделений Партии справедливости и развития. Здесь также выступал известный турецкий артист Ибрагим Татлысес.
В перерывах между песнями Татлысес спросил президента, выдвинет ли тот свою кандидатуру на следующих выборах.
«Если ты за, то и я за», — ответил Реджеп Тайип Эрдоган.
Президентские выборы в Турции прошли в мае 2023 года. Эрдоган победил на них во втором туре. На посту президента он останется как минимум до 2028-го, до следующих выборов.
Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003 года, он руководил республикой как премьер-министр.
Ранее политолог Фельдман в беседе с 360.ru допускал, что к 2028-му Эрдогану все же придется подыскать преемника.