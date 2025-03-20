Эрдоган резко отреагировал на протесты в Турции

Эрдоган отказался вести диалог с оппозицией в Турции

Турецкие власти не собираются обсуждать ситуацию с протестами в стране с оппозицией. Об этом рассказал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости» .

Политик объяснил, что у кабинета министров страны просто «нет времени на дрязги». Власти занимаются решением насущных проблем в Турции.

Накануне в Турции задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он считается одним из главных соперников Эрдогана на грядущих президентских выборах. Градоначальника обвинили в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.

Власти сразу же ввели запрет на демонстрации в Турции. Жители в знак протеста начали стучать посудой прямо в квартирах. Затем тысячи людей все же вышли на улицы.

Протесты начались и в Анкаре. Участники требуют отставки правительства. Имамоглу могли 23 марта выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии.

Турецкая валюта отреагировала на ситуацию в стране падением. Оппозиционеры уже пообещали провести по всей Турции масштабные митинги.