Эрдоган призвал страны Ближнего Востока помочь с переговорами по атому Ирана
Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Ближнего Востока приложить усилия для возобновления переговоров относительно иранской ядерной программы. Об этом заявила канцелярия турецкого лидера, фрагмент сообщения опубликовало РИА «Новости».
О ситуации между Израилем и Ираном Эрдоган говорил на встрече с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Сани, который прилетел в Стамбул для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.
«Эрдоган заявил, что после нападения Израиля на Иран Турция ведет интенсивную дипломатическую работу, что страны региона не могут допустить новой войны», — сообщили в канцелярии.
Турецкий лидер подчеркнул, что необходимо остановить Израиль и вернуться к переговорам по урегулированию ядерного спора. Он призвал странам региона приложить усилия по этому вопросу.
Ранее стало известно, что МАГАТЭ подтвердило удар по третьему ядерному объекту в Иране.