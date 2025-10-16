Эрдоган предупредил Макрона о возможной переброске турецких военных в Газу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что может направить военных в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Turkiye .

Турецкий лидер на заседании Центрального исполнительного комитета Партии справедливости и развития прокомментировал идею создания международной миссии в Газе.

«По имеющейся информации, Эрдоган сказал: „Макрон спросил: „Вы направите войска для миссии?“ Я ответил: „Почему бы и нет?“ Турция может принять участие в формировании военного механизма в Газе», — отметило издание.

Оно добавило, что Эрдоган обратил внимание на важность уточнения условий, на которых турецкие военные смогут присутствовать в палестинском анклаве.

Ранее специальный представитель руководителя Программы развития ООН Яко Силлиерс на брифинге в Женеве озвучил примерную стоимость реконструкции сектора Газа. По его словам, для восстановления анклава потребуется порядка 70 миллиардов долларов.