Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над французским коллегой Эммануэлем Макроном во время их встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Видео опубликовало агентство Anadolu .

Эрдоган спросил Макрона, как дела, на что президент Франции ответил, что хорошо.

«Оказывается, бывают времена, когда у него все хорошо», — отреагировал турецкий лидер.

Ранее оба попали в пробку в Нью-Йорке из-за дорог, перекрытых ради президента США Дональда Трампа. Макрон даже звонил американскому лидеру и в шутку попросил уступить дорогу, на что тот согласился, если его собеседник пойдет пешком. Французский лидер не растерялся, вышел из машины и пошел по улице, фотографируясь с местными жителями.