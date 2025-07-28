Эрдоган пообещал накрыть «стол мира»

Эрдоган: в будущем стол для достижения мира на Украине будет накрыт в Турции

Турция в будущем «накроет стол мира», и украинскому конфликту придет конец. Об этом заявил президент республики Реджеп Таийп Эрдоган, его слова привел телеканал TRT Haber .

Эрдоган выразил мнение, что конфликт нужно завершать «прямо сейчас».

«При каждой возможности я подчеркиваю готовность Турции провести встречу на уровне лидеров. Мы искренне надеемся, что накроем стол мира, и конфликт закончится», — заявил он.

Турецкий лидер добавил, что Турция с самого начала боевых действий на Украине придерживалась «справедливой, сбалансированной и миролюбивой политики».

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн по урегулированию конфликта на Украине сократится до 12 дней, несмотря на изначальный 50-дневный срок. Он сменил свою риторику и пожаловался, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным.