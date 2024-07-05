Эрдоган понадеялся на возобновление черноморского зернового коридора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что черноморский зерновой коридор вновь возобновит свою работу. Об этом политик заявил после прибытия с саммита ШОС в Астане.

На полях саммита организации в Казахстане он провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил вероятность идеи нового коридора для нуждающихся государств Африки.

«Мы пока что будем работать над российским участком коридора: какую поддержку они нам окажут, какое расстояние мы пройдем? Верю, что благодаря работе в этом направлении мы сделаем черноморский коридор вновь действующим», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что в переговорах с Путиным этому начинанию был дан «хороший старт».

«Мы перевезли 30 миллионов тонн зерна по этому коридору. Господин Путин говорил, что поддерживает цель стамбульской зерновой инициативы», — добавил президент.

Ранее стало известно, что Путин пообещал Эрдогану посетить Турцию и принять участие в переговорах. Таким образом он ответил на приглашение турецкого лидера во время беседы в Астане.