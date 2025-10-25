Эрдоган отвел Турции исключительную роль на мировой арене

На сегодняшний день стало невозможно заниматься мирным урегулированием конфликтов без участия Турции, в том числе и российско-украинского вопроса. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило Anadolu Ajansı.

«От Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта России и Украины — нигде не получится привести ситуацию к балансу без Турции», — сказал он.

По словам Эрдогана, Турции все больше доверяют на Ближнем Востоке и во всем мире. Он подчеркнул, что страна делает решительные шаги во внешней политике, демократии, оборонной промышленности и экономике, что превращает ее в глобальную силу.

Эрдоган добавил, что теперь западные утверждения об отдалении Турции от Европы разрушились окончательно.

Ранее турецкий лидер рассказал, кто получает выгоду от украинского конфликта. Речь шла об оружейных баронах, которые обогащаются, пока народы, вынужденные платить такую высокую цену, проигрывают.