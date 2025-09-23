Эрдоган обвинил Израиль в убийстве 250 журналистов

С начала конфликта израильские военные намеренно убили 250 журналистов в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН, трансляцию вел сайт организации.

«Израиль преднамеренно убил 250 журналистов, работающих на национальные и международные СМИ в Газе», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что происходящее не нужно рассматривать как противостояние двух сторон, а следует видеть только как оккупацию с массовыми убийствами.

Эрдоган обвинил власти Израиля в геноциде, напомнив о сотнях погибших сотрудников СМИ. По его словам, израильское руководство действует бесконтрольно и полностью оторвано от реальности.

Ранее президент Турции заявил что Ближний Восток не сможет нести бремя войны между Израилем и Ираном. Он отметил, что последствия конфликта будут ощущаться на глобальном уровне.