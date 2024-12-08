Эрдоган назвал ближайшие месяцы решающими для Турции и мира

Ближайшие два-три месяца будут очень важными как для Турции, так и для мира. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с молодежью в Газиантепе, его процитировал гостелеканал TRT Haber .

«Администрация избранного президента Дональда Трампа пришла в США. Теперь мы увидим, как изменится управление в США. Следующие два-три месяца очень важны», — сказал он.

Эрдоган заявил, что в Турции тоже предпримут определенные шаги, при этом он не раскрыл, о каких конкретных процессах идет речь. Также он считает, что президенты России и Турции должны продолжать диалог, ведь они остались самыми опытными в мировой политике.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили по телефону продвижение вооруженных оппозиционных группировок в Сирии и торгово-экономическое сотрудничество России с Турцией. В октябре политики встретились лично на саммите БРИКС в Казани.